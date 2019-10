Papież tweetuje o #Świętych. "Czujemy się pobłogosławieni" - odpisali sportowcy





Drużyna futbolu amerykańskiego o nazwie New Orleans Saints przed niedzielnym meczem otrzymała nieoczekiwane wsparcie od... papieża Franciszka. Okazuje się, że hashtag #Saints, czyli "#Święci", użyty przez Ojca Świętego automatycznie odsyła do mediów społecznościowych sportowców.

"Dziś dziękujemy Panu za nowych #Świętych. Podążali ścieżką wiary i od teraz możemy modlić się do nich o wstawiennictwo" - napisał 13 października na Twitterze papież Franciszek. W ten sposób papież przywitał w gronie świętych katolickich pięć nowych osób.

Okazuje się jednak, że hashtag #Saints użyty przez papieża Franciszka odsyła do oficjalnego profilu sportowców z Nowego Orleanu. W niedzielę grali oni mecz drużyną Jacksonville Jaguars. Wpis papieża polubiło ponad 100 tysięcy osób i jest on chętnie komentowany przez fanów drużyny.

"Po takich słowach nie można przegrać. Czujemy się #pobłogosławieni i bardzo wyróżnieni" - skomentowali sportowcy na oficjalnym profilu. Tweet papieża najwidoczniej przyniósł im szczęście - "Święci" wygrali mecz 13:6.



Today we give thanks to the Lord for our new #Saints. They walked by faith and now we invoke their intercession. — Pope Francis (@Pontifex) 13 października 2019

Couldn't lose after this.#Blessed and highly favored https://t.co/2BoE2oYGqF — New Orleans Saints (@Saints) 13 października 2019