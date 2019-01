Papież w sieci o Maryi: influencerka Boga





"Ze swoim 'tak' Maryja stała się najbardziej wpływową kobietą w historii. Bez sieci społecznościowych stała się pierwszą 'influencerką': influencerką Boga" - napisał papież Franciszek w sobotę w nocy na Twitterze, czym wywołał lawinę komentarzy wśród internautów.

Papież pożegnał się z młodzieżą: Nie wiem, czy będę w Portugalii. Idźcie naprzód, z siłą i odwagą Na zakończenie... czytaj dalej » W czasie spotkań z młodymi pielgrzymami w czasie Światowych Dni Młodzieży w Panamie papież poruszał tematy ważne dla młodego pokolenia, używając bliskiego im języka.

"Influencerka Boga"

Nawiązując do nowych technologii, papież tłumaczył, że życie chrześcijańskie "nie jest zbawieniem zawieszonym w chmurze, czekającym na pobranie, ani nową aplikacją do odkrycia".

- Nie jest ćwiczeniem umysłowym będącym owocem technik rozwoju osobowego ani też tutorialem, przy pomocy którego można nauczyć się ostatnich nowości - mówił Franciszek. - Maryja - dodał - nie pojawiła się w ówczesnych sieciach społecznościowych, nie była 'influencerką' swoich czasów, nie chcąc tego, ani nie szukając, stała się kobietą, która miała największy wpływ na historię.

Jednocześnie, w czasie ŚDM, papież komentował na Twitterze swoje słowa kierowane do młodych.

Po sobotnim czuwaniu, podczas którego wyjaśniał między innymi, na czym polega bycie "influencerem” w XXI wieku, papież Franciszek dodał wpis na Twitterze.

"Ze swoim ‘tak’ Maryja stała się najbardziej wpływową kobietą w historii. Bez sieci społecznościowych stała się pierwszą 'influencerką': influencerką Boga” – napisał papież.



With her “yes”, Mary became the most influential woman in history. Without social networks, she became the first “influencer”: the “influencer” of God. #Panama2019 — Pope Francis (@Pontifex) 27 stycznia 2019

Internauci komentują

Wpis Franciszka, opublikowany w różnych językach, szybko stał się bardzo popularny na Twitterze.



Dzięki swojemu „tak” Maryja stała się kobietą, która najbardziej wpłynęła na historię. Bez sieci społecznościowych staje się pierwszą influencerką, influencerką Boga. #Panama2019 — Papież Franciszek (@Pontifex_pl) 27 stycznia 2019





Internauci szeroko komentowali słowa papieża.

"Jeśli pytacie mnie o zdanie, Biblia była pierwszym 'wpisem' [w mediach społecznościowych - red.] - skomentował jeden z użytkowników Twittera.



if you ask me, the Bible was the first “post” — Virgil Texas (@virgiltexas) 27 stycznia 2019



"To jest rodzaj treści, po które wchodzę na Twittera" - skomentował inny internauta.



This is the type of content I come to twitter for, thanks Zoe — Rodrigo “that dude” Ibarra (@_rodrigoibarra) 27 stycznia 2019

"To już rozumiem, dlaczego Maryja ma aż tylu śledzących" - napisała "Marta Star".

To już rozumiem dlaczego Maryja ma aż tylu ”śledzących” — Marta Star (@MartiSdelcampo) 27 stycznia 2019

"Bez portali społecznościowych? A kim, do cholery, myślicie, byli apostołowie? - zapytał jeden z komentujących.

"Nie słuchaj tych hejterów, Ojcze Święty. Wejdź w to i zostań pierwszym prawdziwie online papieżem" - zwrócił się do papieża Franciszka internauta "soor ploom".

"Nie jestem zwykłą mamą. Jestem 'cool' mamą" - opisała Maryję internautka, posługując się grafiką.



pic.twitter.com/hwBTXij1te — Meredyth Wilson (@meredythwitha_y) 27 stycznia 2019

Papież na Światowych Dniach Młodzieży

Od wtorku do niedzieli trwały 34. Światowe Dni Młodzieży w Panamie. Przybyło na nie ponad 200 tysięcy osób, w tym prawie cztery tysiące Polaków.

Od środy w Światowych Dniach Młodzieży uczestniczył papież Franciszek. Poprowadził między innymi piątkową Drogę Krzyżową, sobotnie czuwanie i niedzielną mszę świętą, kończącą ŚDM, w której wzięło udział około 700 tysięcy osób.

