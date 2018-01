Video: [2017 Cable News Network All Right Reserved] / APTN

Chaos na lotnisku JFK. Woda zalała jeden z terminali

08.01 | Wielka awaria na międzynarodowym lotnisku JFK w Nowym Jorku. Doszło tam do pęknięcia rurociągu, który zaopatruje w wodę jeden z terminali. Został on częściowo zalany. Terminal nr 4 został zamknięty, a podróżni skierowani do odprawy gdzie indziej. To tylko pogorszyło sytuację, jaka panuje na JFK. Z powodu bardzo złej pogody dziesiątki lotów zostały odwołane lub opóźnione. Przez miasto przeszła burza śnieżna, a temperatura jest tam najniższa od ponad stu lat i sięga prawie minus 30-tu stopni Celsjusza. Niektóre samoloty - po lądowaniu - czekały po kilka godzin na swoją kolej do podjazdu do terminalu. Również później podróżni mieli problemy czekając po kilka godzin na swój bagaż. Okazało się, że zamarzł sprzęt służący do transportu walizek. Władze portu lotniczego opublikowały komunikat mówiący o "arktycznych temperaturach, powodujących awarie" i poprosiły o cierpliwość. Władze Nowego Jorku ogłosiły stan wyjątkowy.

