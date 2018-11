Na widok złodziei chwycili za szable. Tak obronili sklep przed napadem

Napad na jubilera w Dongguan

17.05 | Niecodzienny napad w Chinach w mieście Dongguan. Złodziej wcisnął się pod metalową roletę i obrabował jubilera. Zabrał rzeczy o wartości ponad 50 tysięcy dolarów. Co ciekawe, pracownicy sklepu po przyjściu do pracy nie od razu zorientowali się, że ktoś napadł na sklep. Odkryli to kilka godzin później, gdy zauważyli, że brakuje paru naszyjników. Sprawę bada chińska policja. Całe zajście uchwyciły miejscowe kamery. Materiał programu "24 Godziny" TVN24 BiS

