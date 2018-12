Niefortunne zaręczyny. Stracili pierścionek, szukała ich policja

W piątek wieczorem lokalnego czasu na Times Square w Nowym Jorku zaręczyła się para. Niestety, nie wszystko poszło zgodnie z planem - pierścionek wpadł do kratki, a zakochani nie zdołali go odzyskać. Udało się to dopiero policjantom, którzy poszukiwali narzeczonych za pomocą mediów społecznościowych. W niedzielę wieczorem do nich dotarli. Okazało się, że to para turystów: John i Daniella.

Opublikowane przez nowojorską policję nagranie z monitoringu nie pokazuje co prawda momentu, kiedy mężczyzna klęka przed swoją ukochaną, ale policja twierdzi, że kobieta powiedziała: "tak".

Mistrzowska reżyseria zaręczyn. Oświadczył się, odbierając Emmy Zastanawiasz się,... czytaj dalej » Nagranie pokazuje za to nerwowe próby odzyskania pierścionka. Mężczyzna kładzie się na ziemi i stara się go wyciągnąć. Świeżo upieczona narzeczona chowa twarz w dłonie, a zaraz później próbuje pomóc. Niestety wysiłki spełzły na niczym.

Poszukiwania narzeczonych

Policjanci zobaczyli wideo i udało im się odzyskać pierścionek. Wyczyścili go i apelowali do narzeczonych o zgłoszenie się po odbiór. Prosili też wszystkich, którzy mogliby rozpoznać parę o kontakt i pomóc w dotarciu do przyszłego małżeństwa.

Na Twitterze policja umieściła zdjęcie wyczyszczonego pierścionka.



Here’s a photo of the ring our officers recovered (and cleaned!) Call 1-800-577-TIPS or DM @NYPDTips if you know the happy couple so we can return it to them! pic.twitter.com/hzFXxuMVJW — NYPD NEWS (@NYPDnews) 1 grudnia 2018

"Dziękujemy Twitterze, sprawa zamknięta!"

W niedzielę wieczorem czasu polskiego nowojorska policja poinformowała, że udało się odnaleźć narzeczonych. Jak się okazało są to turyści - John i Daniella.

"Szczęśliwa (teraz) para wróciła do swojego kraju, ale dzięki waszym udostępnieniom usłyszeli, że ich szukamy. Teraz organizujemy zwrot pierścionka. Gratulacje!" - napisała policja na Twitterze.

"Dziękujemy Twitterze, sprawa zamknięta!" - dodali w drugim wpisie, zamieszczając fotografię uśmiechniętej pary. Jak podaje Reuters, John i Daniella mieszkają na co dzień w Wielkiej Brytanii.

Thank you, Twitter. Case closed!



Love,

John, Daniella, and the NYPD. pic.twitter.com/G7eB1Ds7vP — NYPD NEWS (@NYPDnews) 2 grudnia 2018