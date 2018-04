Zostawił notatnik i wyszedł na przerwę. Co kryją zapiski Marka Zuckerberga?





Chwila nieostrożności i świat ujrzał notatki Marka Zuckerberga. Zeznający przed Kongresem szef Facebooka wyszedł na przerwę, ale zostawił w sali swój notes. Ten podejrzał fotoreporter i opublikował zdjęcie w internecie.

Tournée przeprosin i obietnic. Szef Facebooka przed Kongresem Ponad 5 godzin... czytaj dalej » "Zrobiłem ponad trzy tysiące zdjęć w ciągu pięciu godzin, jednak najważniejsze było notatnika" - napisał na Twitterze fotograf Andrew Harnik, pokazując fotografię zeszytu szefa Facebooka, Marka Zuckerberga, który zeznawał przed Kongresem. Kiedy wyszedł na przerwę, zostawił na stoliku kajet z przygotowanymi wcześniej scenariuszami odpowiedzi na ewentualne pytania.

Wyciek

"Podczas pięciogodzinnego przesłuchania odbyły się trzy krótkie przerwy, w czasie których pan Zuckerberg wychodził z pomieszczenia razem ze swoimi asystentami. W którymś momencie zauważyłem, że pozostawił otwarty notatnik na stole" - relacjonował Harnik. "Po kilku minutach wróciła asystentka, która szybko go zamknęła" - dodał fotograf.

Nim to zrobiła, nacisnął spust migawki.

Źródło: AP/EAST NEWS / Andrew Harnik W sieci opublikowano notatki Zuckerberga

Obrona Facebooka

Na kartkach możemy zobaczyć łącznie 14 tematów, do których przygotowano krótkie podpowiedzi.

Pod hasłem "Obrona Facebooka" znalazł się scenariusz na ewentualność, gdy Zuckerberg zostanie "zaatakowany".

"Z całym szacunkiem, nie mogę się z tym pogodzić. Nie jesteśmy tacy” - czytamy w podpowiedzi.

W notatkach Zuckerberga powstała też inna strategia "obrony", mianowicie przypomnienie o dobrych stronach serwisu.

"Miliardy osób codziennie używają Facebooka, by łączyć się z ludźmi, którzy mają dla nich znaczenie. Rodziny odnawiają kontakty, ludzie poznają swoje drugie połowy i biorą śluby, powstają ruchy społeczne" - czytamy o mocnych według Zuckerberga stronach Facebooka.

W notatkach możemy znaleźć cały temat poświęcony Timowi Cookowi, prezesowi firmy Apple. Zgodnie ze scenariuszem szef Facebooka powinien porównywać obie firmy argumentując, że również Apple nie wystrzegło się błędów w przeszłości.

Rezygnacja ze stanowiska i ochrona danych

Jak czytamy dalej, Zuckerberg był przygotowany nawet na pytania, które mogły dotyczyć rezygnacji ze stanowiska szefa serwisu.

"Zrezygnować? Stworzyłem Facebooka. To są moje decyzje. Popełniałem błędy. To ogromne wyzwanie, jednak rozwiązywaliśmy problemy wcześniej i zamierzamy rozwiązać również ten. Już podejmujemy działania w tej sprawie" - scenariusz odpowiedzi na pytanie o rezygnację Zuckerberga.

Zdjęciu notatnika hitem wśród internautów

Czy Facebook pozostanie bezpłatny? Zuckerberg: zawsze będzie darmowa wersja Podczas... czytaj dalej » Zdjęcie notatnika cieszy się sporą popularnością wśród internautów. Opublikowana przez dziennikarza Johna Paczkowskiego fotografai, w ciągu jednego dnia uzyskała ponad 3,5 tys. udostępnień na Twitterze.

Wielu internautów zastanawia się nad niezwykłymi okolicznościami tego wydarzenia. Czy Zuckerberg zostawił notatnik celowo, czy może stało to się przypadkiem? Niektórzy żartują o tym, że wśród haseł nie pojawiło się "I hear you" (idiomatyczny zwrot tłumaczony jako: rozumiem, co mówisz), którego wielokrotnie używał podczas przesłuchania.

"Zuckerberg musiał zabrać ze sobą notatki na przesłuchanie, które przypominałyby mu o dobrych momentach w historii Facebooka" - skomentował kolejny użytkownik Twittera.



Photo of Zuck's notes, by AP's @andyharnikpic.twitter.com/wF0WAkDdI4 — Stefan Becket (@becket) April 10, 2018



Gotta ask that if he left it open, it could have been on purpose! — Julio Romo (@twofourseven) April 11, 2018



#Zuckerberg had to bring notes to his hearing to remind him of what good things about Facebook exist. pic.twitter.com/OljzkcAARH — Ryan Saavedra (@RealSaavedra) April 11, 2018



But he forgot "I hear you" — John Dodge (@Sanityreturn2us) April 11, 2018