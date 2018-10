Niedźwiedź uwięziony w kanale. Wyciągali go koparką

Niecodzienna akcja ratunkowa w północno-zachodnich Chinach. W prowincji Gansu służby zostały wezwane do niedźwiedzia, który wpadł do zbiornika elektrowni wodnej. Do akcji użyto koparki. Stary niedźwiedź brunatny został uratowany po sześciu godzinach. Musiał poczekać na klatkę, dzięki której można go było bezpiecznie przetransportować. Zmęczony, czekał na nią na łyżce koparki. Gdy klatka była już gotowa, zwierzę za jej pomocą przeniesiono na ciężarówkę. Służby zajmujące się dziką przyrodą wywiozły niedźwiedzia w miejsce, w którym mógł wrócić do lasu.