Ważył 268 gramów. Najmniejszy chłopiec na świecie wypisany ze szpitala po sześciu miesiącach

Otulają opieką wcześniaków

28.02. | Wcześniaki nie będą już tygodniami czekały na wizytę u specjalisty. „Otulinka” to Wieloprofilowy Program Opieki nad Wcześniakami oraz Noworodkami, które są zagrożone wadami rozwoju. Właśnie otwarto pierwszy taki ośrodek w kraju, gdzie dzieciom będzie świadczona specjalistyczna opieka terapeutyczna bez kolejek. Programem pilotażowym przez najbliższe 2 lata zostało objęte województwo łódzkie, ale docelowo program miałby objąć cały kraj. Pomoc dla najmłodszych jest świadczona bezpłatnie. Wcześniaki muszą być objęte kompleksową opieką specjalistyczną co najmniej do 3 roku życia i powinna być to opieka ciągła, również po opuszczeniu przez dziecko szpitala. Powstały dzięki Fundacji Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat” ośrodek „Otulinka” zapewnia taką opiekę, a pomoc znajdą w nim dzieci skierowane tam przez lekarzy z oddziałów neonatologicznych. Na miejscu pomocy dzieciom udzielają m.in. rehabilitanci, neurologopedzi, fizjoterapeuci i psycholodzy. Byliśmy tam z naszą kamerą.

