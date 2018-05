Mały kuskus na pierwszym miejscu. Najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Video: Zoo Wrocław

We wrocławskim zoo na świat przyszedł mały kuskus

18.05 | Kuskus niedźwiedzi narodził się we wrocławskim zoo w czwartek. To endemiczny gatunek występujący na indonezyjskiej wyspie Celebes. Jego narodziny to wielkie wydarzenie gdyż to bardzo rzadki i mało poznany gatunek. Poza wrocławskim zoo tylko trzy ogrody zoologiczne na świecie mogą się nim pochwalić.

