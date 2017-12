Video: US DoD

Nagranie wojska USA mające przedstawiać UFO

18.12 | - Nie wiem co widziałem. Nie miało piór, skrzydeł ani wirników i było znacznie szybsze niż nasze F/A-18. Wiem, że chciałbym tym latać - powiedział "New York Times" były pilot US Navy, który w 2004 roku spotkał dziwny obiekt u wybrzeży Kalifornii. W ten weekend upubliczniono nagranie z systemów pokładowych prawdopodobnie jego myśliwca oraz inne podobne, wykonane w nieujawnionym miejscu i czasie. Widać na nich coś, czego nie udało się zidentyfikować - UFO.

