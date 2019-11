Płacz koali poruszył serca. Wybraliście najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Video: Reuters

"Kaczki wygrały". Sąd orzekł, że mogą dalej kwakać

20.11 | Kaczki z małego gospodarstwa rolnego we Francji mogą nadal kwakać - orzekł we wtorek francuski sąd. Komu to przeszkadzało? Sąsiadowi, który twierdził, że przez kaczy hałas jego życie nie jest szczęśliwe. Sąd w mieście Dax orzekł, że hałas, który wydobywa się z gardeł około 60 kaczek i gęsi hodowanych przez emerytowaną rolniczkę Dominique Douthe u podnóża Pirenejów w południowo-zachodniej Francji, mieścił się w dopuszczalnych granicach - poinformowały lokalne media.

