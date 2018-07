Dzikie konie zwyciężyły. Najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Nagranie przedstawiające stado dzikich koni w wodach amerykańskiej zatoki wygrało w plebiscycie na najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl, zdobywając 49 procent waszych głosów. Na drugim miejscu znalazł się policjant ratujący człowieka z torów, tuż przed rozpędzonym pociągiem. Zebrał 18 procent głosów. Trzecie miejsce zajął więzień na dachu radiowozu. Wskazało na niego 9 procent internautów biorących udział w głosowaniu.

Źródło: tvn24 Wybraliście najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

1. Ponad sto dzikich koni w wodach zatoki. Kowbojskie święto w Wirginii

Stado dzikich koni płynących przez wody zatoki Chincoteague - taki malowniczy widok można było podziwiać we wschodniej Wirginii, w USA. To lokalna tradycja podtrzymywana od 93 lat. Kowboje przeprawiają z wyspy na wyspę wszystkie żyjące w okolicy dzikie kuce. Pierwsze źrebię, które dotrze do celu, dostaje imię Król Neptun i staje się honorowym uczestnikiem dalszej części kowbojskiego święta. Przeprawę obserwują tysiące turystów: z wybrzeża Atlantyku, z pokładów statków, motorówek, łódek, a nawet z kajaków. Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Ponad sto dzikich koni w wodach zatoki. Tak wygląda kowbojskie święto w Wirginii

2. Sprintem na ratunek. Policjant dotarł do mężczyzny tuż przed rozpędzonym pociągiem

Policjant ze stanu New Jersey dostał wezwanie do człowieka, który usnął na torach, między szynami, około 200 metrów od peronu. Dotarł do niego dosłownie w ostatniej chwili. Oto dramatyczne nagranie z kamery, którą miał przy sobie 28-letni policjant okrzyknięty przez miejscowych bohaterem.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Sprintem na ratunek. Policjant dotarł do mężczyzny tuż przed rozpędzonym pociągiem

3. Więzień na dachu radiowozu. Nieudana próba ucieczki

31-letni przestępca zakuty w kajdanki siedział z tyłu radiowozu. Udało mu się jednak oswobodzić ręce. Wypchnął nogami boczną szybę i w trakcie jazdy wydostał się przez okno na dach. Policjant, który konwojował więźnia, postanowił się nie zatrzymywać, żeby nie ułatwiać przestępcy ucieczki. Czekał na wsparcie innych funkcjonariuszy. Mężczyzna oskarżony między innymi o posiadanie narkotyków i unikanie aresztowania trafił ponownie za kratki. Całą sytuację nagrał kierowca jadący za radiowozem na drodze międzystanowej w północnym Teksasie.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Więzień na dachu radiowozu. Nieudana próba ucieczki