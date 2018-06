Wygrał policjant ze staruszkiem na plecach. Najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Video: Reuters

Uczynny policjant. Wziął staruszka na plecy

07.06 | Do niecodziennej sytuacji doszło w mieście Mianyang w prowincji Syczuan w środkowo-zachodnich Chinach. Staruszek podpierający się dwoma laskami wszedł na przejście dla pieszych na zielonym świetle. Ze względu na wiek i stan zdrowia poruszał się bardzo powoli. Kiedy był na środku ulicy, światła zmieniły się na zielone dla stojących przed przejściem aut. Mimo to żaden z kierowców nie ruszył, wszyscy cierpliwie czekali, aż przechodzień pokona przejście. W pewnym momencie do staruszka podszedł policjant i zaoferował pomoc. Wziął go na plecy i obaj bezpiecznie opuścili skrzyżowanie.

