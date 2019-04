Pytanie o żulienkę za 20 tysięcy złotych





Usłyszała je w "Milionerach" pani Kasia Beszczyńska z Legionowa. Miała do dyspozycji jeszcze dwa koła ratunkowe. Postanowiła z nich jednak nie skorzystać.

Pani Kasia Beszczyńska pochodzi z Legionowa. W przeszłości studiowała na paryskiej Sorbonie. Aktualnie uczy języka angielskiego w szkole. Co podzielimy na dzwonka? Pytanie za 10 tysięcy złotych Co podzielimy na... czytaj dalej »

"Do 40 tysięcy bez kół"

Przed rozpoczęciem gry o milion, pani Kasia zdradziła, że nie chce korzystać z żadnego koła ratunkowego do momentu, aż nie odpowie na pytanie za 40 tysięcy złotych. Tłumaczyła, że chce w ten sposób "zdenerwować mamę".

Tak się jednak nie stało i z pierwszego koła uczestniczka skorzystała już przy piątym pytaniu za 10 tysięcy złotych. Poprosiła wtedy o pomoc publiczność. Słusznie, bo ta wskazała poprawną odpowiedź.

Pytanie o żulienkę

Kolejne pytanie, za 20 tysięcy złotych, również okazało się dla pani Kasi kłopotliwe.

Żulienka to warzywa…

A: zmielone na miałko

B: ogolone na zapałkę

C: pokrojone w zapałkę

D: pokrojone w grubą kostkę

Uczestniczka pierwszy raz spotkała się z takim określeniem. Miała jeszcze dwa koła ratunkowe - telefon do przyjaciela oraz pół na pół. Postanowiła z nich jednak nie korzystać i metodą dedukcji postawiła na A: zmielone na miałko.

Niestety nie była to poprawna odpowiedź. Żulienka to warzywa pokrojone w zapałkę. Wyrażenie to pochodzi od francuskiego słowa "julienne", które oznacza technikę krojenia warzyw na długie cienkie słupki.

