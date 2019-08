Pytanie o wilczomlecz nadobny w "Milionerach"

Wilczomlecz nadobny to gwiazda filmowa, polarna, betlejemska czy szeryfa? Na to pytanie za 500 złotych w "Milionerach" odpowiadał ratownik medyczny, pan Mariusz Sutryk z Lublina.

Pan Mariusz wywalczył prawo startu w teleturnieju, bo w eliminacjach najszybciej połączył imiona słynnych kompozytorów z ich nazwiskami. Jednak przeszkoda pojawiła się już w pierwszym "oficjalnym" pytaniu. Który instrument stroi muzyk? Pytanie za milion złotych Który instrument... czytaj dalej »

Wilczomlecz nadobny to gwiazda:

A: filmowa

B: polarna

C: betlejemska

D: szeryfa



Uczestnik niemal od razu zdecydował się na wykorzystanie pierwszego koła ratunkowego. Poradził się publiczności, która niemal jednogłośnie wskazała na odpowiedź C - gwiazdę betlejemską.



Przyznał, że zastanawiał się właśnie nad tą możliwością, ale brał pod uwagę także odpowiedź B, czyli gwiazdę polarną. 78 procent głosów publiczności na odpowiedź C rozwiało jego wątpliwości.



To była słuszna decyzja. Pan Mariusz wygrał 500 zł i usłyszał kolejne pytania.

Wilczomlecz nadobny

Wilczomlecz nadobny, inaczej poinsecja, to roślina nazywana także gwiazdą betlejemską.

