125 tysięcy złotych za pytanie w "Milionerach" o żelazo w warzywach

Najwięcej żelaza w takiej samej ilości produktu jest w fasoli białej, w burakach, w szpinaku czy w szczawiu? Takie pytanie w "Milionerach" usłyszał pan Błażej Stolarski z Bydgoszczy.

Pan Błażej rozpoczął swoją grę już w poprzednim odcinku. Udało mu się odpowiedzieć poprawnie na trzy pytania, wykorzystując przy tym dwa koła ratunkowe - pół na pół i telefon do przyjaciela. Czym jest szpera? Pytanie z "Milionerów" Szpera to... czytaj dalej »

Ostatnie koło, pytanie do publiczności, wykorzystał w czwartym pytaniu. Gracz miał wskazać, ile procent liczby wszystkich liter w wyrazie "dżdżownica" stanowi liczba ich głosek.

Po poprawnej odpowiedzi przeszedł do dalszej gry. Pytanie za 125 tysięcy złotych dotyczyło ilości żelaza w warzywach.

Najwięcej żelaza w takiej samej ilości produktu jest:

A: w fasoli białej

B: w burakach

C: w szpinaku

D: w szczawiu

Pan Błażej od razu odrzucił pierwszą i ostatnią odpowiedź. Za najbardziej prawdopodobne uznał buraki i szczaw. Nie chcąc ryzykować utraty 35 tysięcy złotych, postanowił zakończyć grę.

Okazało się, że najwięcej żelaza jest w fasoli białej. 100 gramów tego produktu zawiera go aż 10,44 miligramów. Poprawna odpowiedź na to pytanie to odpowiedź "A".