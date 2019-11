Pytanie ze sportu w "Milionerach"





Video: toteraz.pl

W Copa Libertadores startują drużyny: baloniarskie, kolarskie, piłkarskie czy saneczkarskie? Takie pytanie usłyszała w "Milionerach" pani Anna Hołek z Jaworzna.

Pani Anna jest nauczycielką. Postanowiła spróbować swoich sił w "Milionerach". I choć z reguły to ona zadaje pytania, tym razem role się odwróciły.

Jedno z pytań, jakie usłyszała w programie, dotyczyło sportu.

W Copa Libertadores startują drużyny:

A: baloniarskie

B: kolarskie

C: piłkarskie

D: saneczkarskie

Copa Libertadores

Copa Libertadores, a dokładniej Copa Libertadores de América, to Puchar Wyzwolicieli Ameryki. Są to rozgrywki piłkarskie między najlepszymi klubami Ameryki Południowej oraz Meksyku.

Pierwsze rozgrywki Copa Libertadores odbyły się w 1960 roku.

Poprawna odpowiedź na to pytanie to odpowiedź "C".