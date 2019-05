"Milionerzy": pytanie z mitologii za ćwierć miliona złotych





Wnuk Syzyfa usiłował dostać się na Olimp, wzlatując na skrzydłach Ikara, w sandałach Hermesa, na skrzydłach Nike czy na grzbiecie Pegaza? Na to pytanie odpowiadał Jarosław Hirny-Budka, radny gminy Michałowice.

Pan Jarosław rozpoczął swoją grę już w środowym odcinku. Udało mu się zdobyć 40 tysięcy złotych bez korzystania z kół ratunkowych.

"Milionerzy": pytanie o buty za 125 tysięcy złotych Bez... czytaj dalej » Grę dokończył w czwartek. Z pierwszego koła skorzystał dopiero przy pytaniu za 125 tysięcy złotych o film "Django" Quentina Tarantino. Wziął "pół na pół" i "telefon do przyjaciela". To wystarczyło, by poprawnie odpowiedzieć na pytanie.

Problem sprawiło mu kolejne, za 250 tysięcy złotych.

Wnuk Syzyfa usiłował dostać się na Olimp, wzlatując:

A: na skrzydłach Ikara

B: w sandałach Hermesa

C: na skrzydłach Nike

D: na grzbiecie Pegaza

Gracz odrzucił odpowiedzi "A" i "C". Miał dylemat, czy wnuk Syzyfa wzlatywał w sandałach Hermesa, czy na grzbiecie Pegaza. Poprosił o pomoc publiczność.

46 procent osób wskazało na odpowiedź "D": na grzbiecie Pegaza. 30 procent wybrało "B". 13 procent postawiło na odpowiedź "A", a 11 procent na odpowiedź "C".

Wyniki głosowania nie przekonały pana Jarosława, który ostatecznie postanowił zakończyć grę i zabrać ze sobą 125 tysięcy złotych.

Wnuk Syzyfa, Bellerofont, usiłował dostać się na Olimp, wzlatując na grzbiecie Pegaza. W drodze na szczyt został on jednak zrzucony z rumaka przez Zeusa.

