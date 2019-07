Skąd kursuje tramwaj wodny do Opactwa Benedyktynów w Tyńcu? Pytanie za pięć tysięcy





Video: toteraz.pl

Z centrum którego miasta kursuje wodny tramwaj do Opactwa Benedyktynów w Tyńcu? Z Gdańska, Warszawy, Sandomierza czy Krakowa? Na to pytanie za pięć tysięcy złotych w "Milionerach" odpowiadała pani Alicja Maria Wąsowska z Warszawy.

Pani Alicja świetnie sobie poradziła z pierwszymi pytaniami. Wiedziała, który z terminów architektonicznych łączy księdza z myśliwym oraz która z małp człekokształtnych jest bodyguardem. Znała również odpowiedź na pytanie dotyczące wiersza Jana Kochanowskiego "Na lipę". "Milionerzy": pytanie z mitologii za ćwierć miliona złotych Wnuk Syzyfa... czytaj dalej »

Pierwsze problemy pojawiły się w pytaniu za pięć tysięcy złotych. Uczestniczka przystąpiła do niego ze wszystkimi kołami ratunkowymi.





Tramwaj wodny do Opactwa Benedyktynów w Tyńcu kursuje z centrum:

A: Gdańska

B: Warszawy

C: Sandomierza

D: Krakowa





Pani Alicja początkowo odrzuciła odpowiedź A "Gdańsk", B "Warszawę" oraz D "Kraków". Przypuszczała, że tramwaj wodny może kursować z centrum Sandomierza. Uczestniczka nie była pewna swojej odpowiedzi i postanowiła wykorzystać swoje pierwsze koło ratunkowe, telefon do przyjaciela. Zadzwoniła do kolegi z byłej pracy, Macieja.

Wbrew wcześniejszym przypuszczeniom pani Alicji, powiedział, że to Kraków jest miejscem, z którego kursuje tramwaj wodny do Opactwa Benedyktynów w Tyńcu. Pan Maciej był przekonany, że to poprawna odpowiedź.

W związku z pewnością kolegi, pani Alicja zdecydowała się na zaznaczenie odpowiedzi D "Krakowa". Była to poprawna odpowiedź. Uczestniczka wygrała pięć tysięcy złotych.





