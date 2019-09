Popularna piosenka w pytaniu z "Milionerów" za ćwierć miliona złotych

Jaki deseń powoli pokrywa ciała Gotye i Kimbry, kiedy śpiewają "Somebody That I Used To Know"? Drobniutka łączka, czarno-białe pasy, duże i małe koła czy kolorowe trójkąty? Takie pytanie w "Milionerach" usłyszała pani Joanna Szczudlik-Kowalczyk, stomatolog z Legnicy.

Pani Joanna rozpoczęła swoją grę w poprzednim odcinku. Udało jej się wtedy odpowiedzieć poprawnie na dziewięć pytań, zdobywając 125 tysięcy złotych. Wykorzystała też wszystkie koła ratunkowe. Pytanie z "Milionerów" o firmanctwo Firmanctwo to... czytaj dalej »

Kolejny odcinek zaczęła od pytania za 250 tysięcy złotych. Dotyczyło ono popularnego utworu Gotye i Kimbry.

Jaki deseń powoli pokrywa ciała Gotye i Kimbry, kiedy śpiewają "Somebody That I Used To Know"?

A: drobniutka łączka

B: czarno-białe pasy

C: duże i małe koła

D: kolorowe trójkąty

Teledysk z ponad miliardem wyświetleń

"Somebody That I Used to Know" to piosenka belgijsko-australijskiego muzyka Gotye z gościnnym udziałem nowozelandzkiej Kimbry z 2011 roku. Utwór został doceniony przez słuchaczy na całym świecie, dzięki czemu zdobył wiele nagród. Teledysk do piosenki w serwisie YouTube ma ponad 1,2 miliarda wyświetleń.

W teledysku ciała wokalistów powoli pokrywają kolorowe trójkąty. Poprawną odpowiedzią na pytanie jest więc odpowiedź "D".