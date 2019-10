Pytanie w "Milionerach" o samochód Karola Wojtyły

Pozostałe informacje

Legendarne garbate auto, które było zarejestrowane na Karola Wojtyłę, mimo że ten nie miał prawa jazdy to warszawa M20,... czytaj dalej »

Ryś poszedł do szkoły, a nawet zajął gabinet dyrektora - i to na całą godzinę. Takie niecodzienne zdarzenie odnotowano w USA, w... czytaj dalej »

Tajemniczy organizm pokazano w paryskim zoo. To żółta jednokomórkowa istota, która wygląda jak grzyb, ale zachowuje się jak... czytaj dalej »

Zwycięzców konkursu "Wildlife Photographer of the Year", czyli konkursu na najlepsze zdjęcie przedstawiające dziką przyrodę,... czytaj dalej »

wczoraj, 20:50

Odtwórz: Pytanie o Spa w "Milionerach"

Co jest prawdą o Spa? To lek rozkurczowy, pochodził stąd Herkules Poirot, to zakład przyrodoleczniczy czy leży nad Bałtykiem?... czytaj dalej »