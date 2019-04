Co ma inną powierzchnię? Pytanie za 20 tysięcy złotych z "Milionerów"

Hektar, sto arów, tysiąc akrów czy dziesięć tysięcy metrów kwadratowych? Na to pytanie za 20 tysięcy złotych w programie "Milionerzy" odpowiadał 31-letni pan Łukasz Maćkowiak. Miał jeszcze jedno koło ratunkowe.

Pan Łukasz rozpoczął swoją grę bardzo dobrze. Bez problemów odpowiedział na pierwsze trzy pytania. Kłopoty pojawiły się w czwartym pytaniu za 5 tysięcy złotych.

Spośród czterech postaci biblijnych - Ewy, Kaina, Abla i Adama miał wybrać tę, która pojawiła się na świecie najpóźniej. Choć miał swój typ, postanowił skorzystać z koła pół na pół. Jego pierwsza myśl, by wskazać na Abla, okazała się słuszna.





Kolejne pytanie dotyczyło słynnego rysunku z "Małego Księcia", na którym dzieci widzą słonia połkniętego przez węża boa. Gracz miał wskazać, co na rysunku widzą dorośli. Skorzystał z kolejnego koła ratunkowego. Tym razem wybrał pytanie do publiczności i udzielił poprawnej podpowiedzi.

W książce Antoine'a de Saint-Exupery'ego rysunek, który w oczach dziecka jest wężem boa trawiącym słonia, dla dorosłego jest zwykłym kapeluszem.

Pytanie o jednostki powierzchni

Najwięcej problemów panu Łukaszowi sprawiło szóste pytanie warte 20 tysięcy złotych.

Co ma inną powierzchnię niż reszta?

A: hektar

B: 100 arów

C: 1000 akrów

D: 10 000 metrów kwadratowych

Uczestnik bardzo szybko przypomniał sobie, że jeden hektar to inaczej sto arów, dlatego od razu odrzucił dwie pierwsze odpowiedzi.

Choć mógł skorzystać z jeszcze jednego koła ratunkowego, z telefonu do przyjaciela, postanowił zaryzykować. Postawił na odpowiedź D: 10 000 metrów kwadratowych. Niestety, nie był to poprawny wybór.

Jeden hektar oznacza pole powierzchni kwadratu, którego bok wynosi 100 metrów. Pole wyniesie więc 10 000 metrów kwadratowych.

Prawidłową odpowiedzią na to pytanie jest odpowiedź C: 1000 akrów. Jest to jednostka powierzchni używana w krajach anglosaskich. 1000 akrów odpowiada ponad 404,68564224 hektarom.