Białystok i III rozbiór Polski w pytaniu z "Milionerów" za pół miliona złotych

Pozostałe informacje

Był agresywny i niszczył to, co spotkał na swojej drodze - kozioł na gigancie wymagał policyjnej interwencji. Na szczęście,... czytaj dalej »

wczoraj, 20:50

Odtwórz: Popularna piosenka w pytaniu z "Milionerów" za ćwierć miliona złotych

Jaki deseń powoli pokrywa ciała Gotye i Kimbry, kiedy śpiewają "Somebody That I Used To Know"? Drobniutka łączka, czarno-białe... czytaj dalej »