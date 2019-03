Pytanie z "Milionerów" za tysiąc złotych





Usłyszała je w "Milionerach" pani Paulina Lipka-Bartosik, studentka SGGW w Warszawie. Nie znała odpowiedzi, więc skorzystała z dwóch kół ratunkowych.

Droga pani Pauliny do miliona nie rozpoczęła się najlepiej. Problemy napotkała już na drugim pytaniu za gwarantowany tysiąc złotych. Dotyczyło ono nutrikosmetyków.

Nutrikosmetyki:

A: wytwarza się z nutrii

B: wklepujemy w twarz

C: zażywamy doustnie

D: wczesujemy je we włosy

Uczestniczka wykluczyła początkowo odpowiedź "A: wytwarza się z nutrii". Nie była też przekonana co do odpowiedzi "C: zażywamy doustnie". Poprosiła o pomoc publiczność.

Ponad połowa osób zasiadających na widowni wybrała odpowiedź "C" (zażywamy doustnie). 32 procent osób postawiło na "B" (wklepujemy w twarz), a 12 procent osób — na "D" (wczesujemy we włosy).

Wyniki głosowania nie przekonały jednak pani Pauliny. Skorzystała z drugiego koła ratunkowego — pół na pół.

Do wyboru zostały odpowiedzi "A" i "C". Ostatecznie pani Paulina postawiła na "C" i wygrała 1000 złotych.

Nutrikosmetyki to preparaty w kapsułkach, które działają na skórę, włosy i paznokcie.