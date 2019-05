Które to naczynie z sitkiem? Pytanie za 500 złotych





Video: TOTERAZ.pl

Konewka, łyżka cedzakowa, maszynka do mięsa czy prysznic - która z tych rzeczy to "naczynie z sitkiem"? Przed takim dylematem stanęła uczestniczka "Milionerów", pani Magda Cieszyńska-Klimek z Gdańska. Miała do dyspozycji wszystkie koła ratunkowe.

Pytanie o naczynie z sitkiem było pierwszym, jakie zadano pani Magdzie w programie. Uczestniczka początkowo postawiła na konewkę, jednak nie była pewna swojej odpowiedzi. Słusznie uznała, że naczynie "musi trzymać coś w środku".

Naczynie z sitkiem:

A: konewka

B: łyżka cedzakowa

C: maszynka do mięsa

D: prysznic



Choć pani Magda miała do dyspozycji jeszcze trzy koła ratunkowe, nie zdecydowała się z żadnego skorzystać. Ostatecznie wskazała na odpowiedź B. Niestety, nie był to dobry wybór.

Łyżka cedzakowa nie jest naczyniem. Choć wszystkie wspomniane odpowiedzi zawierają w sobie sitko, to jedynie konewka jest naczyniem. Gra pani Magdy dobiegła końca. Uczestniczka odpadła z zerem na koncie.

