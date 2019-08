Muzyczne pytanie w "Milionerach" za 2 tysiące złotych





Video: toteraz.pl

Który z tych dźwięków gamy C-dur jest najniższy: d, f, h czy g? To pytanie warte dwa tysiące złotych usłyszała pani Iwona Idzikowska, lingwistka i nauczycielka języka angielskiego z Płońska.

Pani Iwona rozpoczęła swoją grę w poprzednim odcinku. Usłyszała wtedy dwa pytania. Pierwsze dotyczyło znanego przysłowia, a drugie znaczenia słowa podpłomyk. Poprawne odpowiedzi na oba pytania dały jej gwarantowany tysiąc złotych. Pytanie o wilczomlecz nadobny w "Milionerach" Wilczomlecz... czytaj dalej »

Uczestniczka zachowała też wszystkie koła ratunkowe.

Trzecie pytanie za 2 tysiące złotych usłyszała już w kolejnym odcinku. Dotyczyło ono muzyki.

Które z tych dźwięków gamy C-dur jest najniższy?

A: d

B: f

C: h

D: g

Pani Iwona nie znała odpowiedzi na to pytanie. Poprosiła o pomoc publiczność. 41 procent publiczności wskazało na odpowiedź "A: d", 31 procent na odpowiedź "D: g", a 22 procent osób wskazało odpowiedź "C: h". Na odpowiedź "B: f" postawiło sześć procent osób.

Idąc za głosem większości osób, pani Iwona wybrała odpowiedź "A: d". Odpowiedziała poprawnie.

Gama C-dur

Gama C-dur zawiera kolejno dźwięki: c, d, e, f, g, a, h, c (występujący już oktawę wyżej). Dźwięk "c" jest zatem najniższym dźwiękiem tej gamy, a powtórzony o oktawę wyżej - najwyżej brzmiącym jej składnikiem.

Zobacz inne pytania z "Milionerów".