Pytanie o wiersz Brzechwy za dwa tysiące złotych

Pan pomidor wlazł na tyczkę

I przedrzeźnia ogrodniczkę.

"Jak pan może,

Panie pomidorze?!"



Oburzyło to fasolę:

"A ja panu nie pozwolę!

Jak pan może,

Panie pomidorze?!"



Groch zzieleniał aż ze złości:

"Że też nie wstyd jest waszmości,

Jak pan może,

Panie pomidorze?!"



Rzepka także go zagadnie:

"Fe! Niedobrze! Fe! Nieładnie!

Jak pan może,

Panie pomidorze?!"



Rozgniewały się warzywa:

"Pan już trochę nadużywa.

Jak pan może,

Panie pomidorze?!"



Pan pomidor zawstydzony,

Cały zrobił się czerwony

I spadł wprost ze swojej tyczki

Do koszyczka ogrodniczki.