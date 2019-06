Pytanie o Tatry za 20 tysięcy złotych





Video: Toteraz.pl

Które z państw najwyższe szczyty mają w Tatrach? Takie pytanie w programie "Milionerzy" usłyszała pani Katarzyna Olesiuk z Warszawy. Chociaż miała do dyspozycji jeszcze dwa koła ratunkowe, zdecydowała się zaryzykować.

Pani Katarzyna z Warszawy jest studentką Szkoły Głównej Handlowej i interesuje się modą. Bez większych trudności poradziła sobie z pierwszymi pytaniami.

Co to jest peszel? Pytanie z "Milionerów" za 125 tysięcy złotych Zbiór danych... czytaj dalej » Problemy pojawiły się podczas pytania za pięć tysięcy złotych. Uczestniczka nie znała odpowiedzi na pytanie o piosenkę "Biały Miś" i musiała skorzystać z pomocy publiczności. Kolejne kłopoty pojawiły się przy szóstym pytaniu, za 20 tysięcy złotych.

Które z państw najwyższe szczyty mają w Tatrach?

A. Czechy i Węgry

B. Czechy i Słowacja

C. Polska i Czechy

D. Polska i Słowacja

Uczestniczka odrzuciła od razu dwie pierwsze odpowiedzi. Wiedziała, że najwyższy szczyt Polski, czyli Rysy, znajduje się w Tatrach i postanowiła zaryzykować. Po chwili namysłu wybrała odpowiedź C - "Polska i Czechy". To nie był dobry wybór, poprawną odpowiedzią jest D - "Polska i Słowacja". Najwyższym szczytem Tatr jest Gerlach (2655 m n.p.m), za to najwyższy szczyt Czech to Śnieżka (1603 m n.p.m.).

