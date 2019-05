Która z liter najbardziej przypomina łamaną otwartą? Pytanie za 500 złotych

Która z liter najbardziej przypomina łamaną otwartą? Takie pytanie w "Milionerach" usłyszał pan Adrian Thrun z Gdańska. Miał do dyspozycji jeszcze wszystkie koła ratunkowe.

Zdarza się, że już pierwsze pytanie sprawia uczestnikom problem. Było tak i w tym przypadku - pan Adrian nie był do końca pewny, czym jest łamana otwarta.

Która z tych liter najbardziej przypomina łamaną otwartą?

A: A

B: O

C: T

D: M



Uczestnik niemal od razu odrzucił odpowiedź B - "O". Zastanawiał się pomiędzy odpowiedziami A oraz D. Ostatecznie zdecydował się skorzystać z koła ratunkowego pół na pół. Gdy został z literami "O" oraz "M" wiedział już, że należy zaznaczyć odpowiedź D. Był to poprawny wybór.

A czym jest łamana otwarta? To figura geometryczna, która jest utworzona z odcinków (będących jej bokami) w taki sposób, że żadne dwa następujące po sobie odcinki nie leżą na jednej prostej. Do tego koniec (wierzchołek, węzeł) pierwszego odcinka jest początkiem drugiego odcinka, a węzeł będący końcem drugiego - początkiem trzeciego i tak dalej. W prostszym ujęciu - to po prostu niedomknięta, łamana linia.



