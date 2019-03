Pytanie z "Milionerów" za tysiąc złotych





Video: TOTERAZ.pl

Pytanie o nagrodę Nobla usłyszał w "Milionerach" pan Radomir Pachytel ze Skawiny. Do dyspozycji miał jeszcze dwa koła ratunkowe.

Gra pana Radomira rozpoczęła się od wątpliwości. Problem pojawił się już przy pierwszym pytaniu o to, "co najprędzej wywoła hype". Nie znał odpowiedzi, dlatego o pomoc poprosił publiczność. Ta poprawnie wskazała mu, że jest to "zapowiedź superprodukcji".

Kolejne kłopoty pojawiły się przy następnym pytaniu, za tysiąc złotych. Dotyczyło ono dziedziny, w której oryginalnie Nobel nie przewidział nagrody.

Alfred Nobel ustanowił coroczne nagrody w różnych dziedzinach. Którą dziedzinę pominął?

A: ekonomię

B: literaturę

C: chemię

D: medycynę

Uczestnik nie zastanawiał się długo i pewnie zaznaczył odpowiedź D – "medycynę". Niestety, była to nieprawidłowa odpowiedź. Pan Radomir zakończył grę z zerem na koncie.

Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii przyznaje się dopiero od 1968 roku. Ufundował ją w Centralny Bank Szwedzki z okazji 300-lecia swojego istnienia. Jest to również najbardziej prestiżowa nagroda, jaką można przyznać ekonomiście.

