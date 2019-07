Pytanie o Księżyc w nowiu za 75 tysięcy złotych





Jaki jest Księżyc w nowiu? Przypomina literę D, C, a może nie jest widoczny gołym okiem? Z takim pytaniem w programie “Milionerzy” musiał zmierzyć się Jacek Piątkowski z Krakowa.

Wcześniej uczestnik został zapytany o pojazd, którym księżna Meghan Markle odjechała z mężem zaraz po ślubie, a także o składniki sałatki greckiej. W trakcie swojej gry pan Jacek wykorzystał wszystkie koła ratunkowe. Gdy pojawiły się problemy z pytaniem za 75 tysięcy, o Księżyc w nowiu, gracz musiał liczyć Pytanie z "Milionerów" za ćwierć miliona złotych o Marię Kiszczak W marcu 2018 roku... czytaj dalej » jedynie na siebie.

Księżyc w nowiu:

A: nie jest widoczny gołym okiem

B: ma wokół tarczy aureolę

C: przypomina literę D

D: przypomina literę C



Uczestnik chwilę zastanawiał się nad poprawną odpowiedzią. Ostatecznie zdecydował się zaznaczyć odpowiedź A - nie jest widoczny gołym okiem. To okazało się poprawnym wyborem. Pan Jacek mógł grać dalej.

