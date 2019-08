Kogo widać na najstarszej fotografii Paryża? Pytanie za 125 tysięcy złotych





Video: toteraz.pl

Jest najstarszą fotografią Paryża i jednocześnie pierwszym zdjęciem w historii, na którym widać ludzi. Ile osób i kogo przedstawia? Jednego – Napoleona I, dwóch – pucybuta z klientem, pięciu rowerzystów czy tłum przechodniów? Na to pytanie za 125 tysięcy złotych odpowiadał student dziennikarstwa Wiktor Kazanecki z Krosna.

Pan Wiktor do dziewiątego pytania dotarł z dwoma dostępnymi kołami ratunkowymi – pół na pół oraz telefonem do przyjaciela. Z pierwszej pomocy, pytania do publiczności, skorzystał przy pytaniu za 500 złotych. Dotyczyło hotelowego zwyczaju. Gracz posłuchał podpowiedzi głosujących, co okazało się dobrą decyzją. Kolejną trudność napotkał przy pytaniu za 125 tysięcy złotych. Pytanie z "Milionerów" za ćwierć miliona złotych o Marię Kiszczak W marcu 2018 roku... czytaj dalej »



Najstarsza fotografia Paryża jest również pierwszym w historii zdjęciem, na którym widać ludzi. Ilu i kogo?





A: jednego – Napoleona I

B: dwóch – pucybuta z klientem

C: pięciu rowerzystów

D: tłum przechodniów.

Na początku pan Wiktor wyeliminował odpowiedź A: "jednego – Napoleona I". Według niego zdjęcie mogło być zrobione w okolicach 1830 r., co nie zgadzałoby się z jego wiedzą o latach panowania Napoleona. Następnie wyeliminował kolejno odpowiedzi B: dwóch – pucybuta z klientem oraz C: "pięciu rowerzystów". Początkowo postawił na odpowiedź D: "tłum przechodniów", jednak po chwili zastanowienia zdecydował się na skorzystanie z koła ratunkowego, pół na pół.

W grze pozostały już tylko dwie możliwe odpowiedzi, B: "dwóch – pucybuta z klientem" oraz C: "pięciu rowerzystów". Pan Wiktor zaryzykował i ostatecznie zdecydował się zaznaczyć odpowiedź B: "dwóch – pucybuta z klientem". Była to poprawna odpowiedź.

Boulevard du Temple

Autorem najstarszej fotografii Paryża jest Louis Jacques Daguerre. Zdjęcie zostało zrobione w 1839 r. i przedstawia Boulevard du Temple. W jego lewym, dolnym rogu widać dwie osoby – pucybuta z klientem. Dzięki temu ujęciu fotografia przeszła do historii jako pierwsza, na której widać ludzi.

Milionerzy: najstarsze zdjęcie Paryża

Zobacz więcej pytań z "Milionerów":