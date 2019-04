Pytanie z "Milionerów" za tysiąc złotych





Video: TOTERAZ.pl

Na którą stronę zapinają się damskie ubrania, jeśli zapinają się na guziki? Takie pytanie usłyszał w "Milionerach" pan Dawid Szajna z Gdyni. Do dyspozycji miał jeszcze wszystkie koła ratunkowe.

Gra pana Dawida rozpoczęła się pewnie. Hubert Urbański zapytał go o to, czym jest szablon. Uczestnik musiał wybrać pomiędzy bronią, częścią zbroi, równowartością dwóch pistoli a schematem w działaniu. Bez większego wahania wybrał ostatnią opcję. Była to poprawna odpowiedź.

W "Milionerach" padł milion W czwartkowych... czytaj dalej »

Następne pytanie, za tysiąc złotych, okazało się dla uczestnika trudne. Został zapytany o to, na którą stronę zapinają się damskie ubrania, jeśli mają guziki. Pan Dawid niemal od razu odrzucił odpowiedzi C i D, rozważając pomiędzy zapinaniem się na lewo lub prawo.

Jeśli damskie ubrania zapinają się na guziki, zapinają się:

A: na lewą stronę

B: na prawą stronę

C: same

D: tylko z dołu do góry

Uczestnik poprosił o pomoc publiczność. 67 proc. wskazało na stronę prawą – odpowiedź B, tylko 31 proc. wskazało stronę lewą, odpowiedź A. Uczestnik zdecydował się iść za głosem większości i zaznaczył odpowiedź B. Okazała się niepoprawna. Pan Damian zakończył grę z zerem na koncie.

A dlaczego kobiece ubrania zapinają się na lewo? Teorii jest wiele, ale żadna nie została potwierdzona. Jedna z nich zakłada, że kobiety mają zwyczaj trzymać dziecko na lewej ręce, a prawej używają do rozpinania ubrania np. podczas karmienia piersią. Inna zakłada, że zasada wywodzi się z XIII-wiecznej Francji, w której modne były suknie i ubrania z wieloma guzikami. By się ubrać, kobiety potrzebowały pomocy służących, a te zazwyczaj były praworęczne.

Zobacz również inne pytania z "Milionerów":