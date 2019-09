Jaką przyprawę ma Drohobycz w herbie? Pytanie za 40 tysięcy złotych





Video: toteraz.pl

W herbie Drohobycza widnieje cukier w głowach, kurkuma w kłączach, pieprz w ziarnach czy sól w topkach? Na to pytanie za gwarantowane 40 tysięcy złotych w "Milionerach" odpowiadał Marcin Grudziąż z Warszawy.

"Milionerzy": pytanie z mitologii za ćwierć miliona złotych Wnuk Syzyfa... czytaj dalej » Pan Marcin jest informatykiem, który obecnie pracuje jako programista. W "Milionerach" zmierzył się z pytaniem o herb Drohobycza.

Jaką przyprawę ma Drohobycz w herbie?

A: cukier w głowach

B: kurkumę w kłączach

C: pieprz w ziarnach

D: sól w topkach

Drohobycz

Miasto położone w zachodniej części Ukrainy jest jednym z nielicznych, które nie zostało zniszczone w trakcie II wojny światowej. W 1340 r. Drohobycz wraz z ówczesnym księstwem halicko-wołyńskim został przyłączony przez króla Kazimierza III Wielkiego do Polski. To właśnie on nadał Drohobyczowi herb - dziewięć topek soli na niebieskim tle. Wybór nie był przypadkowy, ten teren leży na szlaku solnym, a Drohobycz słynie z jej wydobywania. Poprawną odpowiedzią na to pytanie jest D: sól w topkach.

Źródło: Wikipedia Herb Drohobycza