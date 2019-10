Pytanie z "Milionerów" o literę greckiego alfabetu





Video: toteraz.pl

Którą literę greckiego alfabetu napotkamy w synonimach wyrazów "wcale", "identyczny" i "najskrupulatniej"? Pierwszą, drugą, dziewiątą czy ostatnią? Takie pytanie w "Milionerach" usłyszała pani Agata Langowska z Poznania.

Pani Agata rozpoczęła swoją grę jeszcze w poprzednim odcinku. Udało jej się zdobyć 10 tysięcy złotych. Wtedy skończył się czas programu.

Kolejne pytania usłyszała w następnym odcinku. Jedno z nich dotyczyło greckiego alfabetu.

Którą literę greckiego alfabetu napotkamy w synonimach wyrazów "wcale", "identyczny" i "najskrupulatniej"?

A: pierwszą

B: drugą

C: dziewiątą

D: ostatnią

Synonimy słów "wcale", "identyczny" i "najskrupulatniej"

Problem tego pytania polegał na znalezieniu odpowiedniego synonimu wymienionych słów. Zamiast "wcale" możemy powiedzieć "ani na jotę", na "identyczny" powiemy "jota w jotę", a "najskrupulatniej" to inaczej "co do joty".

Dziewiąta litera greckiego alfabetu

Pierwszą literą alfabetu greckiego jest alfa, drugą beta, a ostatnią omega. Dziewiątą literą jest jota.

To właśnie ta litera występuje w synonimach wyrazów "wcale", "identyczny" i "najskrupulatniej".

Poprawna odpowiedź na to pytanie to odpowiedź "C".