Gdzie kułak miał kułak? Pytanie z "Milionerów"

Gdzie kułak miał kułak? W głowie, na końcu ręki, na lokacie czy na półce pod powałą? Z tym pytaniem w "Milionerach" zmierzyła się pani Dorota Rutkowska-Skwara z Warszawy.

Aby zdobyć główną nagrodę w "Milionerach", należy odpowiedzieć poprawnie na dwanaście pytań. Do tej pory w polskiej edycji programu udało się to trzem uczestnikom. Tym razem do walki o milion złotych przystąpiła pani Dorota Rutkowska-Skwara, urzędniczka z Warszawy.

Jedno z pytań, jakie otrzymała, dotyczyło znaczenia słowa "kułak".

Gdzie kułak miał kułak?

A: w głowie

B: na końcu ręki

C: na lokacie

D: na półce pod powałą

Co oznacza słowo "kułak"?

Słowo "kułak" ma kilka znaczeń. W propagandzie - najpierw bolszewickiej w Związku Sowieckim, a potem w całym bloku wschodnim - określało się tak chłopów - "wrogów ludu", niechętnych komunistycznej władzy i przymusowej kolektywizacji wsi.

Wyrażenie "kułak" określało także zaciśniętą pięść. Dlatego poprawną odpowiedzią jest "B" - kułak miał kułak na końcu ręki.