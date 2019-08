Pięć tysięcy złotych za pytanie o "Śpiącą królewnę"

W baśni Charles'a Perraulta wróżka rzuciła zły czar na śpiącą królewnę, by ukarać jej rodziców, bo się pomyliła, z zazdrości o jej urodę czy przez siedmiu krasnoludków? Na to pytanie w "Milionerach" odpowiadała mieszkanka Gdańska Natalia Dereń.

Do pytania za pięć tysięcy złotych pani Natalia przystąpiła z dwoma dostępnymi kołami ratunkowymi - pół na pół oraz telefonem do przyjaciela.

Dlaczego wróżka rzuciła zły czar na bohaterkę baśni "Śpiąca królewna" Charles'a Perraulta?

A: żeby ukarać jej rodziców

B: bo się pomyliła

C: z zazdrości o jej urodę

D: przez siedmiu krasnoludków

Uczestniczka "Milionerów" odrzuciła odpowiedzi B: "bo się pomyliła" oraz D: "przez siedmiu krasnoludków". Skupiła się na odpowiedzi A: "żeby ukarać jej rodziców" oraz C: "z zazdrości o jej urodę".

Nie była jednak pewna poprawnej odpowiedzi i skorzystała z koła ratunkowego, pół na pół.

Pani Natalia zaryzykowała

W tej sytuacji w pytaniu za pięć tysięcy złotych pozostały już tylko dwie możliwe odpowiedzi - A: "żeby ukarać jej rodziców" oraz C: "z zazdrości o jej urodę". Pani Natalia postanowiła zaryzykować i zdecydowała się na zaznaczenie odpowiedzi C: "z zazdrości o jej urodę". Była to błędna odpowiedź.

W baśni Perraulta królewska para pominęła wróżkę, zapraszając gości na chrzciny królewny. Wróżka z zemsty postanowiła ukarać jej rodziców, rzucając zły czar na królewnę.

Uczestniczka "Milionerów" opuściła program z gwarantowanym tysiącem złotych.



