Płyta Julii Pietruchy w pytaniu za ćwierć miliona złotych

Jak nazywa się debiutancka płyta Julii Pietruchy: "Parsley", "Cucumber", "Potato" czy "Postcards from the Seaside"? Takie pytanie usłyszał w "Milionerach" pan Jacek Piątkowski z Krakowa. Za poprawną odpowiedź mógł zdobyć 250 tysięcy złotych.

Pan Jacek Piątkowski rozpoczął swoją grę w poprzednim odcinku. Wygrał wtedy 125 tysięcy złotych. Wykorzystał jednak wszystkie koła ratunkowe.

Kolejny odcinek gracz rozpoczął od pytania za ćwierć miliona złotych.

Debiutancka płyta Julii Pietruchy to:

A: "Parsley"

B: "Cucumber"

C: "Potato"

D: "Postcards from the Seaside"

Uczestnik nie znał twórczości Julii Pietruchy, żadna z odpowiedzi z niczym mu się nie kojarzyła.

Zdradził, że gdyby miał zaryzykować, postawiłby na "D". Postanowił jednak nie ryzykować i zakończył grę, zabierając ze sobą 125 tysięcy złotych.

Jak się okazało, podjął słuszną decyzję. Debiutancka płyta Julii Pietruchy to bowiem "Parsley" z 2016 roku, natomiast "Postcards from the Seaside" to jej drugi krążek, z 2018 roku. Pozostałe dwie odpowiedzi nie są nazwami płyt tej wokalistki.

