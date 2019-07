Pytanie o farbę miniową za dwa tysiące złotych





Czemu ma zapobiec użycie farby miniowej? Zagnieżdżeniu się korników, korozji metali, sinieniu drewna czy namakaniu gipsu? Z takim pytaniem w "Milionerach" musiała zmierzyć się pani Karolina Jabłońska z Wrocławia.

Zdarza się, że już pierwsze pytanie sprawia uczestnikowi problem. Było tak w przypadku pani Karoliny, która została zapytana o to, co "taliowane ma inny promień skrętu niż nietaliowane". Uczestniczka nie znała odpowiedzi na to pytanie, więc o pomoc poprosiła publiczność. Ta wskazała jej poprawną odpowiedź - były to narty.

Kolejne kłopoty sprawiło pytanie za dwa tysiące złotych.

Czemu ma zapobiec użycie farby miniowej?

A: zagnieżdżeniu się korników

B: korozji metali

C: sinieniu drewna

D: namakaniu gipsu



Pani Karolina nie wiedziała, czym jest farba miniowa. Kierując się intuicją, wskazała na odpowiedź D - "namakaniu gipsu". Niestety, nie była to poprawna odpowiedź. Uczestniczka skończyła grę z tysiącem złotych na koncie.



Farba miniowa ma zapobiec korozji metali. Przeznaczona jest do pierwszego malowania powierzchni stalowych.

