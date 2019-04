Pytanie z "Milionerów" o zielono-żółto-czerwoną flagę





Video: toteraz.pl

Czapka rasta powinna być zielono-żółto-czerwona, czyli w barwach pasów flagi państwowej: Jamajki, Barbadosu, Etiopii czy Trynidadu i Tobago? Tak brzmiało pytanie za 40 tysięcy złotych z "Milionerów". Usłyszała je pani Edyta Ziora.

Pani Edyta rozpoczęła bardzo dobrze swój udział w programie. Szybko odpowiedziała na pięć pierwszych pytań. Trudności sprawiło jej jednak piąte za 20 tysięcy złotych.

Uczestniczka miała wskazać, z czym najłatwiej pomylić pasternak. Do wyboru były pietruszka, szczaw, burak i kalarepa. Skorzystała z telefonu do przyjaciela i zadzwoniła do swojej mamy, Barbary. Ta jednak nie była jej w stanie pomóc. Pani Edyta postanowiła skorzystać z jeszcze jednego koła ratunkowego i poprosiła o pomoc publiczność.









Zielono-żółto-czerwona flaga

Pytanie za gwarantowaną kwotę 40 tysięcy złotych dotyczyło flagi w kolorach czapki rastamańskiej.

Czapka rasta powinna być zielono-żółto-czerwona, czyli w barwach pasów flagi państwowej: Co ma inną powierzchnię? Pytanie za 20 tysięcy złotych z "Milionerów" Hektar, sto arów,... czytaj dalej »

A: Jamajki

B: Barbadosu

C: Etiopii

D: Trynidadu i Tobago

Pani Edyta od razu odrzuciła odpowiedzi "B" i "D". Tłumaczyła to tym, że nie wie, jak wyglądają flagi Barbadosu oraz Trynidadu i Tobago. Nie była przekonana żadnej z odpowiedzi, jednak najprędzej postawiłaby na Etiopię.

Zaryzykowała i zaznaczyła odpowiedź "C". To był dobry wybór. Zielono-żółto-czerwone barwy pasów flagi państwowej ma właśnie Etiopia.

Po tym pytaniu czas programu dobiegł końca. Kolejne, za 75 tysięcy złotych pani Edyta usłyszy w czwartkowym odcinku.