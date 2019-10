Pytanie z "Milionerów" o konia

Co wywodzi się w prostej linii od tarpana? Konik polny, Koń Polski, konik polski czy konik morski? Takie pytanie w "Milionerach" usłyszał pan Mateusz Marciniak z Warszawy.

Wywodzi się w prostej linii od tarpana:

A: konik polny

B: Koń Polski

C: konik polski

D: konik morski

Ani owad, ani ryba

Tarpan to wymarły gatunek dzikiego konia, który zamieszkiwał leśne tereny Europy. Naukowcy uważają tarpany za jednego z przodków konia domowego.

Od tarpana nie wywodzi się więc konik polny i konik morski. Ten pierwszy jest bowiem owadem, a drugi - rybą. Koń Polski również nie jest nazwą rasy koni.

Poprawna odpowiedź na to pytanie to "C". W prostej linii od tarpana wywodzi się konik polski.

Casting do "Milionerów"

Jeśli chciałbyś zasiąść naprzeciwko Huberta Urbańskiego i powalczyć o milion złotych, zgłoś się na casting do "Milionerów". Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie milionerzy.tvn.pl.