Co stanowi śmiertelnie niebezpieczną mieszankę? Pytanie z "Milionerów"

Co stanowi śmiertelnie niebezpieczną mieszkankę? Pytanie z "Milionerów" o połączenie alkoholu z owocami było warte 20 tysięcy złotych. Usłyszał je pan Andrzej Karwowski z Krakowa.

Z odpowiedzią na pierwsze pytanie w programie pan Andrzej nie miał problemów. Wątpliwości pojawiły się już przy drugim, o to, do jakiej rośliny porównuje się kobiety, które "zdaniem mężczyzn mają wyłącznie aparycją okraszać scenę polityczną". Pan Andrzej o pomoc poprosił publiczność. 62 proc. pytanych wskazało na odpowiedź C "do paprotek". Była to poprawna odpowiedź.

Największe trudności uczestnikowi sprawiło jednak piąte pytanie - za 20 tysięcy złotych. Uczestnik miał wskazać, które połączenie owocu z alkoholem stanowi śmiertelnie niebezpieczną mieszankę. Pan Andrzej najpierw zdecydował się skorzystać z pomocy koła "pół na pół".

Co stanowi śmiertelnie niebezpieczną mieszankę?

A: pomelo z żubrówką

B: winogrona z piwem

C: liczi z szampanem

D: durian z żytniówką

Został z odpowiedziami B oraz D. Ponieważ nadal nie znał poprawnej odpowiedzi, postanowił zadzwonić do przyjaciela, Bartłomieja. Ten zdecydowanie wskazał na odpowiedź D. Był to poprawny wybór.

Pan Andrzej usłyszał jeszcze jedno pytanie w programie, za gwarantowane 40 tysięcy złotych. Dotyczyło ono kryptowalut. Nie znał odpowiedzi, nie miał też już żadnego koła ratunkowego. Postanowił zakończyć grę i odejść z 20 tysiącami złotych.