Co nie ma pół? Pytanie za 75 000 zł

Usłyszeli je w specjalnym odcinku "Milionerów" aktorzy filmu "Całe Szczęście": Marieta Żukowska i Rafał Rutkowski. Do wyboru mieli cztery odpowiedzi: szlafrok, chustka, płaszcz i namiot. Mogli też skorzystać z jednego koła ratunkowego, telefonu do przyjaciela.

Żukowska i Rutkowski nie mieli łatwego początku zmagań w "Milionerach". Kłopot sprawiło im już pierwsze pytanie dotyczące kuchni. Mieli wskazać, które ciasto to z natury zakalec. Wśród czterech możliwych odpowiedzi znalazły się: beza, brownie, biszkopt i babka drożdżowa. Gracze brali pod uwagę dwie z nich - brownie i babkę drożdżową, dlatego skorzystali z koła ratunkowego pół na pół. Gdy do wyboru zostały już tylko beza i brownie, postawili na to drugie i wygrali 500 złotych. W "Milionerach" padł milion W czwartkowych... czytaj dalej »

Na kolejne pytania aktorzy odpowiadali szybko.

Z drugiego koła ratunkowego skorzystali w pytaniu za 10 000 złotych. Gracze mieli wskazać, którego polskiego króla zagrał w ekranizacji "Ogniem i mieczem" Marek Kondrat.

Dzięki podpowiedzi publiczności poprawnie wskazali Jana II Kazimierza Wazę.

Pytanie za 75 000 złotych na chwilę zatrzymało Marietę Żukowską i Rafała Rutkowskiego.

Co nie ma pół?

A: szlafrok

B: chustka

C: płaszcz

D: namiot

Aktorzy odrzucili odpowiedzi A i C. Ich zdaniem poły ma również namiot. Bez korzystania z koła ratunkowego postawili na odpowiedź B: chustka i wygrali 75 000 złotych.

Poła jest to dolna część ubioru oraz część zasłony wejścia do namiotu.

Marieta i Rafał usłyszeli pytanie za 125 000 złotych. Prowadzący program Hubert Urbański zapytał parę aktorów o to, ile palców ma kret europejski w lewej przedniej łapie - jeden, trzy, pięć czy siedem? Postawili na ostatnią odpowiedź i przegrali.

Kret europejski w lewej przedniej łapie ma pięć, a nie siedem palców. Aktorzy zakończyli grę z kwotą gwarantowaną 40 000 złotych.

Wygrane pieniądze zasilą konto Fundacji TVN "Nie jesteś sam”.