Bird i Diz to...? Pytanie z "Milionerów" za 20 tysięcy złotych

Bird i Diz to: Davis i Coltrane, Parker i Gillespie, Monk i Rollins czy Evans i Getz? Na to pytanie odpowiadał w "Milionerach" pan Jakub Wojciechowski z Płocka. Miał do dyspozycji jeszcze dwa koła ratunkowe.

Pierwsze z przysługujących mu trzech kół ratunkowych pan Jakub wykorzystał przy pytaniu za dwa tysiące złotych o przysłowie "Chłop robotny i baba pyskata zawojują pół świata". Wspomógł się wtedy publicznością, która podpowiedziała mu poprawną odpowiedź.

Następne zawahanie pojawiło się dopiero przy pytaniu o 20 tysięcy złotych.

Bird i Diz to:

A: Davis i Coltrane

B: Parker i Gillespie

C: Monk i Rollins

D: Evans i Getz



Uczestnik skojarzył, że chodzi o pseudonimy artystyczne. Nie potrafił jednak dopasować ich do konkretnych nazwisk muzyków. Dlatego zdecydował się na skorzystanie z koła ratunkowego – telefonu do przyjaciela. Zadzwonił do swojej narzeczonej Liliany, ale ona też nie znała poprawnej odpowiedzi. Postanowił zatem wykorzystać ostatnie koło ratunkowe – pół na pół.



Wówczas pozostały już tylko dwie odpowiedzi: Parker i Gillespie albo Evans i Getz. Nie chcąc ryzykować utraty już wygranej sumy, pan Jakub zrezygnował z dalszej gry.



Prawidłową odpowiedzią jest B: Charlie Parker i Dizzy Gillespie, uznawani za twórców jazzowego stylu bebop.

