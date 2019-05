Kim był marszand Amedeo Modiglianiego? Pytanie za 125 tysięcy złotych





Kim był marszand Amedeo Modiglianiego, którego portrety malował artysta? Takie pytanie usłyszała w "Milionerach" pani Izabela Tymińska z Gdańska. Miała do dyspozycji jeszcze dwa koła ratunkowe.

Uczestniczka sprawnie przeszła przez pierwsze sześć pytań. Dopiero przy siódmym o gwarantowane 40 tysięcy złotych musiała użyć koła ratunkowego. Wybrała pytanie do publiczności. Kolejne kłopoty sprawiło pytanie za 125 tysięcy złotych.

Amedeo Modigliani malował portrety swojego marszanda, który był:

A. polskim poetą

B. francuskim kwiaciarzem

C. włoskim gondolierem

D. niemieckim kompozytorem



Pani Izabela nie wiedziała, kim jest marszand. Ponieważ nie znała poprawnej odpowiedzi, postanowiła użyć kolejnego koła ratunkowego - pół na pół. Po odrzuceniu dwóch złych odpowiedzi pozostały propozycje A i C. Uczestniczka znała malarza i wiedziała, że był Włochem, dlatego wskazała na odpowiedź C. Niestety, nie był to dobry wybór.



Marszandem Amedeo Modiglianiego był Polak - Leopold Zborowski. Był przyjacielem artysty i jego opiekunem w chorobie. Zborowski był również jego marszandem, czyli osobą, która handluje obrazami, a także pomaga w sprzedaży dzieł. Pani Izabela wygrała gwarantowane 40 tysięcy złotych.

