Ponad 100 tysięcy złotych za dwa melony

"Był problem z licytacją Emiry". Aukcjoner mylił euro z...

18.08 | - To co się stało przy pierwszej licytacji budzi poważne wątpliwości - powiedział były wiceprezes Agencji Nieruchomości Rolnych, Karol Tylenda. Odniósł się w ten sposób do zamieszania związanego ze sprzedażą jednej z klaczy podczas aukcji "Pride of Poland". Po jej zakończeniu złożył we wtorek dymisję.

