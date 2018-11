Łososie na szosie na pierwszym miejscu. Najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Video: [2018 Cable News Network All Right Reserved]

Na Oceanie Indyjskim otwarto pierwszy podwodny hotel

05.11 | To zdjęcia z wnętrza oceanicznej willi, osadzonej pięć metrów pod powierzchnią wody na Malediwach. Hotelowi goście oprócz sypialni, łazienek i jadalni mają też do dyspozycji: siłownię, bar, jacht i osobistego kucharza. Gdyby ktoś czuł się przytłoczony nadmiarem wody może pójść popływać w zewnętrznym basenie. Budowa obiektu kosztowała 15 milionów dolarów. Cena za nocleg to 50 tysięcy dolarów za dobę, czyli w przeliczeniu około dwustu tysięcy złotych. W przepisach hotelu położonego wśród ławic ryb jest jednak pewien haczyk. Pokój trzeba wynająć od razu co najmniej na cztery doby.

