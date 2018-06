Letnie przesilenie w Stonehenge

Foto: glowingandy / Instagram Video: TVN24 BiS

Jak powstało Stonehenge? Nowa teoria

15.05 | Od wielu lat naukowcy zastanawiają się, jak powstało Stonehenge, jedna z najsłynniejszych i tajemniczych budowli na świecie. Zagadką pozostawało między innymi to, jak udało się na miejsce dostarczyć wielotonowe głazy. Bo wiadomo, że wywodzą się z Walii, a nie Anglii, gdzie krąg się znajduje. Najnowsza teoria, ogłoszona przez walijskiego naukowca Briana Johna zakłada, że to nie ludzie je przetransportowali. Wykorzystali znajdujące się już na miejscu kamienie, które przyniósł lodowiec. Było to według szacunków - pół miliona lat temu. Materiał programu "24 Godziny".

