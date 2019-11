Skórzana kurtka i spodnie za 1,5 mln złotych. Aukcja gadżetów z musicalu "Grease"





Skórzany kombinezon, w którym aktorka Olivia Newton-John zagrała w musicalu "Grease", został sprzedany na aukcji w Beverly Hills za ponad 405 tysięcy dolarów, czyli 1,5 miliona złotych. Na aukcji sprzedano też setki innych gadżetów aktorki za łączną sumę 2,4 miliona dolarów (ok. 9 milionów zł). Pieniądze Olivia Newton-John przeznaczyła na cele charytatywne.

Na aukcji w Beverly Hills, która odbyła się w sobotę, 2 listopada, wystawiono setki gadżetów aktorki Olivii Newton-John.

Największą furorę zrobił jednak skórzany zestaw składający się z kombinezonu i kurtki, który gwiazda nosiła na planie musicalu "Grease" z 1978 roku, gdzie wcieliła się w postaćSandy Olsen. W tym stroju Newton-John razem z Johnem Travoltą wykonuje utwór "You're The One That I Want".

Zestaw został sprzedany za ponad 405 tysięcy dolarów, czyli około 1,5 miliona złotych. To dwa razy więcej, niż spodziewali się organizatorzy aukcji.

Nowych właścicieli znalazły też inne gadżety z "Grease". Różową kurtkę z wyszytym imieniem "Sandy" sprzedano za 50 tysięcy dolarów (ok. 190 tysięcy zł), chociaż organizatorzy spodziewali się kwoty między 2 a 4 tysięcy dolarów.

Z kolei plakat z musicalu podpisany przez obsadę filmu osiągnął kwotę 64 tysięcy dolarów (ok. 240 tysięcy zł).

Źródło: Paramount Pictures/Everett Collection/East News Olivia Newton-John jako Sandy Olsen w stroju, który sprzedano za 1,5 mln złotych

Walka z rakiem

Łącznie na aukcji zebrano kwotę 2,4 mln dolarów (ok. 9 mln zł). Pieniądze Olivia Newton-John przekaże na założone przez nią centrum terapeutyczne i badawcze w Melbourne w Australii, wpierające osoby chore na raka.

Aktorka sama zmaga się z nowotworem piersi już od 27 lat. Chorobę zdiagnozowano u niej w 1992 roku.

