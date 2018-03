Ma polskie korzenie i piekarnię w Londynie. Przygotuje tort na książęce wesele





Przygotowania do ślubu księcia Harry'ego i jego narzeczonej Meghan Markle idą pełną parą. Narzeczeni sami zdecydowali, kto upiecze tort na ich wesele. Będzie to właścicielka znanej londyńskiej piekarni "Violet Cakes" - Claire Ptak.

We wtorek rodzina królewska poinformowała na Twitterze o kolejnych detalach ślubu księcia Harry’ego i Meghan Markle. Tym razem chodzi o tort, którym będą się częstować goście wesela.

Para zamówiła tort o smaku cytryny i dzikiego bzu, który zostanie pokryty kremem i ozdobiony świeżymi kwiatami. "Ciasto ma przywołać skojarzenia z wiosną"- podał na Twitterze Pałac Kensington.

For their wedding cake Prince Harry and Ms. Meghan Markle have chosen pastry chef Claire Ptak, owner of the London-based bakery @violetcakes. pic.twitter.com/Rx36WBt7kC — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 20 marca 2018

Polskie korzenie

Królewska rodzina zdradziła także, kto będzie odpowiedzialny za jego przygotowanie. Claire Ptak prowadzi słynną londyńską piekarnię "Violet Cakes".

Jej babcia była Polką, a sama Claire wyrosła w Kalifornii. Do swoich wypieków kobieta używa sezonowych i organicznych produktów, dzięki czemu mają one niepowtarzalny smak.

Okazuje się, że narzeczona księcia znała właścicielkę piekarni już wcześniej. Przeprowadziła z nią bowiem kiedyś wywiad, który opublikowała na swoim blogu - "The Tig".



Post udostępniony przez Violet By Claire Ptak (@violetcakeslondon) Lis 26, 2017 o 9:15 PST







Post udostępniony przez Violet By Claire Ptak (@violetcakeslondon) Cze 17, 2017 o 1:02 PDT





Ptak przyznała, że jest podekscytowana tym wydarzeniem. Zgodnie z opinią Claire narzeczeni cenią w jedzeniu to, co ona. Ważna jest dla nich sezonowość produktów, ich pochodzenie oraz smak.



Post udostępniony przez Violet By Claire Ptak (@violetcakeslondon) Mar 20, 2018 o 4:00 PDT





Zbliżający się ślub

Pałac Kensington dodał, że "książę Harry i Markle z niecierpliwością czekają na to, by podzielić się swoim tortem z gośćmi wesela". Ślub odbędzie się w kaplicy świętego Jerzego w zamku w Windsorze już 19 maja.

